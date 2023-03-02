Haluk Levent: Ailesini kaybeden öğrencilere burs vereceğiz!
AHBAP Derneği, depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri afet bölgelerinde çalışmalarını sürerken, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent depremzedelere yardım etmek için seferber oluyor.
Depremin ilk anından itibaren depremden etkilenenlere yardım götüren ve süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Haluk Levent, depremlerde ailelerini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceklerini açıkladı.
''5 bin TL burs verme kararı aldık''
Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak aldıkları kararı "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.
''En yakın zamanda okuyacaksınız''
Haluk Levent, 6 Şubat 2023’te sosyal medya hesabında paylaştığı "Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin ” tweet’ine şu satırları ekleyerek, ''Hep bu tweet’i hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız.'' tekrar paylaştı.