Haluk Levent: Ailesini kaybeden öğrencilere burs vereceğiz!

''En yakın zamanda okuyacaksınız''



Haluk Levent, 6 Şubat 2023’te sosyal medya hesabında paylaştığı "Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin ” tweet’ine şu satırları ekleyerek, ''Hep bu tweet’i hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız.'' tekrar paylaştı.