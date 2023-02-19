Haluk Levent: AFAD olmazsa AHBAP olmaz
AHBAP Platformu'nun kurucusu Haluk Levent, deprem bölgesine yaptığı yardımlara ilişkin olarak, "AFAD olmazsa AHBAP anlamsız kalır çünkü arka tarafta desteği sağlayacak kimseyi bulamayız" dedi.
AHBAP Platformu’nun kurucusu, yardımsever sanatçı Haluk Levent, hakkındaki tartışmalara ilişkin Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat'a konuştu.
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Son dönemde sosyal medyada tartışmaların odağı haline gelen Haluk Levent şunları söyledi:
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"Ben bir politik taraf değilim ve böyle kalmaya çalışıyorum. Ne kadar itmeye çalışsalar da dayanacağım. Yani pes etmeyeceğim. En başta yapacağım tek şey şu yardımları en doğru ve en iyi şekilde yerine ulaştırmak.
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AFAD olmazsa AHBAP anlamsız kalır. Zaten ben AFAD ile protokolü olan bir dernek başkanıyım. Bunu gördükleri halde AHBAP’ın AFAD’ın rakibi olduğunu söylediler.
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