AjansHaber.com.tr Gündem Haluk Levent: 3000 konteyner satın alacağız

Haluk Levent: 3000 konteyner satın alacağız

AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, depremzedeler için 3000 konteyner alınacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından Türkiye, depremzedeler için seferber oldu.

Göçük altında kalan vatandaşlar için bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderilirken depremzedeler için yardım tırları da yola çıktı.

Yaptığı yardımlarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran yardımsever sanatçı Haluk Levent de afet bölgesi için kolları sıvadı. AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, depremzedeler için 3000 konteyner alınacağını açıkladı. 

Sanatçı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

Deprem sonrası güvenli konaklama noktaları

Deprem sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar konumlarına en yakın noktayı bularak, depremzedelere kapısını açan kurum, işletme ve otellere gidebilirler.

Güvenli noktalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Afet bölgesinde son durum
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!
10 ilde OHAL kararı!