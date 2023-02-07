Haluk Levent: 3000 konteyner satın alacağız

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından Türkiye, depremzedeler için seferber oldu.

Göçük altında kalan vatandaşlar için bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderilirken depremzedeler için yardım tırları da yola çıktı.

Yaptığı yardımlarla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran yardımsever sanatçı Haluk Levent de afet bölgesi için kolları sıvadı. AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, depremzedeler için 3000 konteyner alınacağını açıkladı.

Sanatçı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Muazzam bir milletiniz.

Konteyner firmaları ile görüştüm.

Sıfır maliyetle 2000 yerine 3000 konteyner satın alacağız.

Ve Elazığ depreminde yaptığımız gibi hemen valiliklerle protokol yapacağız.

Bugün Hataydayım yine.

Yarın diğer şehir valilikleri ile görüşeceğim.

Haydi bakalım 💚 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

Deprem sonrası güvenli konaklama noktaları

Deprem sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar konumlarına en yakın noktayı bularak, depremzedelere kapısını açan kurum, işletme ve otellere gidebilirler.

Güvenli noktalara buradan ulaşabilirsiniz.