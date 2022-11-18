Halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 5.yılı!

"Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk'ü anmak için kabri başında toplandık." diyen Baykan, "Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı Türk spor ailesi ve devleti olarak hep gururla taşıdık. Bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.