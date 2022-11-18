Halterin efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 5.yılı!
Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının 5 yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ile Süleymanoğlu'nu sevenler katıldı.
Naim Süleymanoğlu anısına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu.
Törende konuşan Mehmet Baykan, sözlerine yurt dışında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.
"Bir büyük şampiyonu, bir büyük Türk'ü anmak için kabri başında toplandık." diyen Baykan, "Naim Süleymanoğlu'nun sportif kişiliğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle, başkaldırısıyla çok önemli katkıları olmuştur. Bunları anmadan geçmek kendisinin hatırasına haksızlık olur. Her ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona ve öndere sahip olmayı Türk spor ailesi ve devleti olarak hep gururla taşıdık. Bundan sonra da taşımaya ve anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.