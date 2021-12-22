Halkbank'tan Türk Lirası'na destek reklamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü açıklamasının ardından Halkbank "Paramızın gücüne güveniyoruz!" başlığıyla bir reklam filmi yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yeni ekonomi tedbirlerini duyurmasından bir gün sonra Halkbank'ın yayınladığı reklam filmi gündem oldu.

Halkbank, söz konusu reklamı, Twitter hesabından, "Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!" notuyla paylaştı.

Reklam için yazılan metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak algılandı.

Reklamı çeken Renosans Reklam Ajansı'nın sahibi Sedat Tunç, "Bu reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi. Oradan da soruşturabilirsiniz. Yeni çekilen bir reklam değil. Böyle bir ürünle alakalı müşterimizin bizimle talebi vardı. Konjonktür uygun olduğu için dün yayınladık. Bir reklam çekiminin süresi en az 1 ay, dolayısıyla böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.