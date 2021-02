Halkbank davasında iki kritik gelişme!

Halkbank’ı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz bir başka davada son dakika gelişmesi yaşandı. Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine açtığı ve tazminat istediği hukuk davasında karar çıktı. 876 kişinin açtığı tazminat davası ABD'de kapandı..

Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti. İkinci gelişme ise bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz bir başka davada yaşandı. Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine açtığı ve tazminat istediği hukuk davasında karar çıktı.

9 MİLYAR DOLAR İSTİYORLARDI

ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışılan hukuk davasında, bir grup müşteki, İran'dan alacaklarını Halkbank'tan tahsil etmek istiyordu. Asılsız iddialarla dava açan kişiler, İran'dan alacaklarının tahsiliyle ilgisi olmamasına rağmen, Halkbank'ı hedef yapmışlardı. Bunun için 9 milyar dolarlık tazminat davası açmışlardı. ABD'de zamanında farklı mahkemelerde İran'ı mahkum ettirdiği söylenen bu kişilerin FETÖ'nün örgütlemesiyle federal mahkemedeki davaya eklemlenmek istedikleri belirtilmişti. Halkbank aleyhine açılan hukuk davasında mahkeme, "Halkbank davası Türk mahkemelerinde yapılabilir" diyerek tazminat talep edenleri Türk mahkemelerine yönlendirdi. Yani 876 kişinin açtığı tazminat davası ABD'de kapandı.

DİĞER KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bir başka gelişme de New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nden geldi. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı. Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti.

BU NE DEMEK?

Bundan sonra, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 17 Mart'a kadar davayla ilgili dilekçelerini İstinaf Mahkemesi'ne sunacaklar. Dilekçeler verildikten sonra inceleme yapılacak. Hlakbank avukatlarının sözlü duruşmaya da çağrılabileceği belirtiliyor. İstinaf Mahkemesi kararı çıkıncaya kadar federal mahkemede herhangi bir duruşma yapamayacak.

NİSANDA KARAR VEREBİLİR

İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın başvurusunu değerlendirip karara bağlayacak. Bunun mart sonu, nisan başı olacağı belirtiliyor. Temyiz kararı aleyhte sonuçlanırsa bölge mahkemesinde devam eden dava takvimi kaldığı yerden devam edecek. Peki lehte sonuçlanırsa ne olacak? İstinaf Mahkemesi "Halkbank ABD'de yargılanamaz" derse federal mahkemedeki dava düşer. Savcılık temyize gitse de süreç daha da uzayabilir. İstinaf Mahkemesi'nde 3 hakimin belirleneceği, karar vereceği belirtiliyor.