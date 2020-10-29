Halk TV'de koronavirüs skandalı!

Halk TV'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve Elfin Tataroğlu konuk oldu.

TEST SONUCU ÇIKMADAN PROGRAMA GELDİ

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklama yaptı. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şoke etti.

CHP'nin kanalı Halk Tv'de program yapan Özlem Gürses, koronavirüs testinin sonucunu beklemeden programa çıktı.



🔹Programa katılanlar bunu normal bir durum gibi karşılayıp esprilerle yanıt verdi.

🔹Özlem Gürses'in sorumsuz davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti. pic.twitter.com/tfWM26B8ll — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 28, 2020

5 saat süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'in hareketi sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulurken programda da konuklardan tepki aldı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin?" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş da, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.