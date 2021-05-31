Halk TV'de KKTC’nin 'Rum kesimine katılmasını' tartıştılar!

CHP’ye yakın televizyon kanalı Halk TV’deki, “Bu kadarına da pes” dedirten açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Halk TV’ye konuk olan gazeteci Sedat Bozkurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rum Kesimi’ne katılmasına ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.

“KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDECEĞİNİZ BİR REJİM İSTERSİNİZ.”

Moderatörün, “Bu cinayetin çözülmemesi durumunda KKTC halkının Rum kesimine katılma ve Türk egemenliğine son verme haklarını yükseltir değil mi?” şeklindeki sözlerine Bozkurt şu cevabı verdi:

“Tabi kendinizi güvende hissedeceğiniz bir rejim istersiniz.”