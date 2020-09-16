Halk TV yalan haber için özür diledi

Halk TV ve halktv.com.tr, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank hakkında "Bakan yardımcısı kendi şirketine ihale verdi" başlığı ile iftira dolu bir habere imza attı. Can Bursalı imzalı yalan haber, Halk TV’de "Ballı ihale", halktv.com.tr'de "Bakan yardımcısı kendi şirketine ihale verdi" başlığı ile yayınlandı. Skandal sonrası sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yalan haberi yayından kaldırmak zorunda kalan Halk TV özür metni yayınladı.

HABERİMİZİ YAYINDAN KALDIRDIK, ÇÜNKÜ HATA YAPTIK

"Geçmişteki bazı örneklerin verdiği yanılgıyla yeterli teyit mekanizmasını işletmediğimizi fark ettik. GEDAŞ'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin bir iştiraki olduğu ve bakanlığın, açtığı bir ihalede kendi iştirakine öncelik vermesinin doğal, hatta yerinde olduğunu atladık.

Teyit mekanizması tam olarak işletilmeden halktv.com.tr ve Halk TV Ana Haber'de yayınlanan haberimizi, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank'ın kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle yayından kaldırdık."

YALAN HABERE GELEN TEPKİLER