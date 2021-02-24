Halk TV sunucusu alay konusu oldu

Her fırsata devleti ve kurumları hedef alan yayınlarıyla bilinen Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Türkiye'yi küçük düşürmek isterken yine baltayı taşa vurdu.

CHP’nin kanalı Halk TV’de yaptığı programlarda hiç bir bilgisi olmadığı konularda bile yaptığı yorumlarla izleyicileri gazlamak adına gerçek olmayan beyanlarda bulunmaktan geri durmayan Ayşenur Arslan yine rezil oldu.

"TÜRKİYE İLK 20-25'TE BİLE DEĞİL"

Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını karalamak isteyen Ayşenur Arslan bilgisi olmadan önce "Türkiye aşılamada dünya ülkeleri arasında ilk 20-25’te bile değil" dedi.

Ayşenur Arslan'dan geri vites!



Ayşenur Arslan: Aşılamada ilk 25'te bile değiliz.



- 1 dakika sonra



Özür dilerim. Türkiye aşı sıralamasında 7. sırada. pic.twitter.com/LuXtf1Kij3 — medya blok (@medyablok) February 24, 2021

"ÖZÜR DİLERİM 7. SIRADAYMIŞIZ"

Arslan karşısındaki kişinin Türkiye'nin başarısını vurgulayınca ''Hayır hayır hayır .... Nasıl canım delirdin mi sen ilk 25'te bile değiliz'' ifadelerini kullandı. Sonra da “Özür dilerim düzeltmem yapmam lazım 7. sıradaymışız deyip” kıvırdı.

Türkiye’nin nüfusa göre diğer ülkeleri geride bıraktığı aşılama sıralaması üzerinden karalama kampanyası yapmaya çalışan Arslan yine kendisini rezil etti.