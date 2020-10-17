Halk TV Canan Kaftancıoğlu'nun tweet haberini sildi

Canan Kaftancıoğlu; 24 Nisan 2012 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Türkiye'yi hedef alarak, "Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te" ifadelerini kullandı.

HALK TV: "CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI KABUL EDEN TWEET"

Halk TV; 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı haber yayınladı. Halk TV; resmi Twitter hesabından söz konusu haberi de paylaştı.

HALK TV HABERİ, CANAN KAFTANCIOĞLU TWEETİ SİLDİ

Halk TV'nin; "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı tweetindeki linke tıklandığında haberin silindiği açıkça görülüyor.

Canan Kaftancıoğlu da; 24 Nisan 2012 tarihindeki paylaşımını sildi.

KAFTANCIOĞLU; 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ceza almıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Kaftancıoğlu'nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkarmıştı. Kaftancıoğlu'nun üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20 güne çıkarılmıştı.

Kaftancıoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fiili alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 9 aya çıkarmıştı. Mahkeme, sanığın üzerine yüklenen suçu bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle ceza 2 yıl 4 aya çıkarılmıştı.

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, bu cezayı da suçun birden çok işlenmesi nedeniyle 1 yıl 8 aya yükseltmişti.

Bazı paylaşımların darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğuna dikkat çeken yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmış, bu suçun birden çok kez işlediğinin anlaşılması üzerine cezayı 2 yıl 8 aya çıkarmıştı.

İSTINAF CHP'LI KAFTANCIOĞLU'NA 5 AYRI SUÇTAN VERILEN HAPIS CEZASINI HUKUKA UYGUN BULDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi; CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 6 Eylül 2019'da verilen mahkumiyet hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

İstinaf, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Bu kapsamda yerel mahkemece Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını hukuka uygun bulan daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle aldı.