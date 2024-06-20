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Halk ekmeğe yapılan yüzde 60'lık zam İstanbulluyu isyan ettirdi.

İstanbul'da halk ekmeğe yapılan yüzde 60'lık zam vatandaşı çileden çıkardı. Seçim öncesi vaatlerini çabuk unutan Ekrem İmamoğlu İspark'tan halk ekmeğe zamlarına son sürat devam ediyor.

İstanbul’da 250 gramlık halk ekmeğe ekmeğe yüzde 60 zam geldi.

İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek bugünden itibaren 8 liradan satışa sunuldu.

Zamların ardından İstanbullu vatandaşlar sosyal medya üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi. Yüzde 60'lık zammın ardından "İstanbullunun ekmeğiyle oynuyor" yorumları yapıldı.

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti. Son zamla birlikte ise 8 liraya yükseldi.

 

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