Halil Umut Meler taburcu edildi
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve geceyi hastanede geçiren Halil Umut Meler, taburcu edildi.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Doktor Mehmet Yörübulut yaptığı açıklamada, "Halil Umut Meler'i taburcu ettik. Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." dedi.
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