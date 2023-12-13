Halil Umut Meler taburcu edildi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Doktor Mehmet Yörübulut yaptığı açıklamada, "Halil Umut Meler'i taburcu ettik. Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." dedi.