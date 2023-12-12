Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Kendisi açıkladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, Meler'in hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bize çok kesin bir şekilde, "Bu iş bitti, benden bu kadar" tarzında cümleler sarf etti. Biz de, "İzmir’e döndüğünde eşinle ve ailenle konuş, bu kararı onlarla birlikte ver" şeklinde kendisini sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.