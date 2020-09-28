Halil Sezai'nin tahliye talebine ret

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

"Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı

Komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Halil Sezai'nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" demişti.