Halil Sezai'nin darp olayında yeni ayrıntılar

İstanbul Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai'nin, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük tepki çeken görüntülerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından Halil Sezai, yeniden savcılığa ifadeye çağrıldı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giderek 1,5 saat ifade veren Halil Sezai, yaşlı adama vurduğunu itiraf etti. Sezai ifadesinde, "Olay günü bir elimde çiçek bir elimde sopa ile bahçesine gittim. Sopa şaka amaçlıydı. Bir anda bana hakaret ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Bir kaç defa vurdum. Küfür de etmiş olabilirim." dedi.