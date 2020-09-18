Halil Sezai'nin darp olayında yeni ayrıntılar
İstanbul'da yaşlı bir adamı darp eden şarkıcı Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Halil Sezai, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
İstanbul Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai'nin, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük tepki çeken görüntülerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından Halil Sezai, yeniden savcılığa ifadeye çağrıldı.
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giderek 1,5 saat ifade veren Halil Sezai, yaşlı adama vurduğunu itiraf etti. Sezai ifadesinde, "Olay günü bir elimde çiçek bir elimde sopa ile bahçesine gittim. Sopa şaka amaçlıydı. Bir anda bana hakaret ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Bir kaç defa vurdum. Küfür de etmiş olabilirim." dedi.
Komşusunu darbettiği için tutuklanan Halil Sezai'nin yaşlı adamı aralıklarla darp ettiği belirlendi. Halil Sezai ise kendini ilginç sözlerle savundu, elindeki sopa için "Ben odun mu olalım, çiçek mi olalım? diye espri yaptım" dedi. pic.twitter.com/RQI0ATSFgr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020
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