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Halil Sezai hakkında yeni gelişme

Komşusunu öldüresiye döven şarkıcı Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Halil Sezai, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, İstanbul Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkındaki iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 30 Ekim'de görülecek, Sezai'nin tutukluluk hali devam edecek.

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