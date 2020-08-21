Haliç yine bildiğiniz gibi! Çöplüğe döndü

İstanbul bu sabah güne yağmurla başladı. İl genelinde sağanak yağmur etkili olurken, geciktirilen altyapı bakımları nedeniyle birçok yerde sel yaşandı.

Bazı ilçelerde yaşanan çöp toplama eksiklikleri nedeniyle, sel suları çöpleri sürükledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP’nin eline geçtikten sonra eski çamurlu günlerine dönen Haliç’te de yürek burkan görüntüler kaydedildi.

İstanbul’daki yağmurun ardından Haliç’e çöpler doldu. Suyun rengi değişti. Haliç’te biriken pislik ve çamur, drone’lar ile havadan görüntülendi.

Kameralara yansıyan görsellerde, Haliç kıyısının renginin değiştiği ve çöplerin biriktiği gözlerden kaçmadı. Sonunda belediye ekipleri Haliç için temizlik için çalışmalarına başladı.