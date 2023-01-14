Haliç Köprüsü'nde silahlı çatışma! 1 kişi hayatını kaybetti!

Köprünün Edirne istikametinde ilerleyen iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.

Çıkan çatışmada otomobildeki C.A. hayatını kaybederken, plakası olmayan diğer araçtaki D.K. ise bacağından yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada D.K'nin içerisinde bulunduğu otomobilde tabanca ile aracın yakınında uzun namlulu silah ele geçirdi. Olaya karışan bir otomobilin de daha sonra kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerin, zanlıların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan köprüdeki incelemenin tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.