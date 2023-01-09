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Haliç Köprüsü'nde kaza: Otomobil takla atıp ters döndü

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ticari panelvan ile otomobil çarpıştı. Otomobil takla attı. Yaralılara ambulans ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle İncirli'ye kadar yoğun trafik oluştu.

Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

Kaza, E-5 Haliç Köprüsü üzeri Mecidiyeköy istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul için trafik durumu

İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ticari panelvan araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil ve ticari panelvanın içindeki vatandaşların durumlarını kontrol etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi.

Kazada takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken E-5 Halıcıoğlu mevkii Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza nedeniyle İncirli'ye kadar yoğun trafik oluştu.

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