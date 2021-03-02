Halı sahalar açıldı peki ya stadyumlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası ‘kademeli normalleşme’ kararları açıkladı. Peki futbolseverlerin merakla beklediği stadyum yasakları kalktı mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Buna göre kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek. Riski yüksek ve çok yüksek illerde ise kısıtlama devam edecek.

Stadyumlara seyirci alınacak mı?

Futbolseverler tarafından merak edilen bir diğer konuysa stadyumlardaki taraftar yasağının sürüp sürmeyeceği konusundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında taraftar konusuna değinmedi.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" demişti.

Kasapoğlu, maçlara seyirci alınırken maske ve mesafe kuralının yanı sıra HES kodu uygulamasının zorunlu olacağını söylemişti. Kasapoğlu, "Biz açılmasından yanayız. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ) Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI) Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU) İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI) Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.