Hal yasasında detaylar netleşiyor; zincir marketler tarladan ürün alamayacak



AK Parti'nin gıda fiyatlarının artmasını önlemek amacıyla yapacağı hal düzenlemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti ve ilgili bakanlıkların, fırsatçıların önünü keserek tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gereksiz artışları önlemek için hazırladığı hal yasa teklifi ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı.

Buna göre yapılan görüşmeler sonucu daha önce yapılan çalışmaya eklenen düzenlemeler şöyle:

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak. Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.

Bir yere sahip olacaklar

Mevcut hallerde bazı kişilerin birden fazla yeri bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu kişilerin kimseye fırsat vermediğini, adeta bir tür "mafya" düzeni kurduğunu belirtti. Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak. Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işyeri açamayacak.

Üreticiden satış

Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak. Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek.

Zincir marketler tarladan alamayacak

Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.

Ayrıca hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi üzerinde duruluyor. KDV oranlarının düşürülmesi de planlanıyor.