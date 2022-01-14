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Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ankara'da, hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Y.Y'yi yakaladı.

Y.Y'nin bazı şehirlerde dolandırıcılık suçuna karıştığı, vatandaşları mağdur ettiği, 84 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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