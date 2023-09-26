Hakkari’deki Ganalı kadın futbolcular!
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın Ganalı futbolcuları anteramanda göz doldurdu. Yeni transfer 24 yaşındaki Ganalı Ernestina Abambila ise ilk kez forma giydi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Ernestina Abambila'yı kadrosuna kattı.
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Yaptığı transferlerle lige iddialı başlayan ve ilk maçını kazanan Hakkari ekibi, son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.
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Kötü gidişata son vermek isteyen mavi-beyazlılar, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Daha önce 3'ü yabancı 7 oyuncuyu renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle bir süredir takip ettiği Ganalı Abambila'yı transfer etti.
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