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Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 25 Eylül'de ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 380 tabanca gövdesi ve 22 av tüfeği ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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