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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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