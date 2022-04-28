Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.