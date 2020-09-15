Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Devam eden, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında;— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) September 15, 2020
Hakkari kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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