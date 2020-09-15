AjansHaber.com.tr Gündem Hakkari kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
SİHA'lar eşi görülmemiş şekilde kullanılabilir
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor!
Amazon Prime Türkiye'de!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı
"91 firmaya ait 113 ürünü daha ifşa ediyoruz"
Koç ailesinin acı günü!
Hakkari kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi