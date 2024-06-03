AjansHaber.com.tr Gündem Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Turgut Altınok'un kızı ile Efe Bezci evleniyor
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Tekrarlanan seçimlerin sonuçları belli oldu
Çorum'da karısını öldüren polise 24 yıl hapis!
Türkiye Hayat Emeklilik'ten indirim kampanyası!
Yasaklamak istiyordu, TikTok'ta hesap açtı!
Emeklilere otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak