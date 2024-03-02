Galatasaray'da Ziyech bilmecesi

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi doğrultusunda sezon başında büyük umutlarla transfer ettği Hakim Ziyech, Galatasaray kariyerinin dörtte üçünü kadro dışında kalarak geçirdi.

Galatasaray formasıyla ligde son olarak geçen yıl 24 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde sahada olan Ziyech, 70 gündür kadroya dahi giremiyor.

Hollanda'ya gitti

Geçen hafta takımla birlikte antrenmanlara katılan Ziyech'in yeni bir sakatlık geçirdiği ve tedavi için Hollanda'ya uçtuğu öğrenildi.

Ligde 17 maç kaçırdı!

Afrika Kupası için gittiği ülkesinin milli takımından sakat dönen Ziyech, ligde 27 maçın 17'sinde kadroda yer almadı

Ziyech bu sezon, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda 2 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ve Türkiye Kupası'nda 3 maç kaçırarak toplam 25 resmi müsabakada forma giymedi.

40 resmi maçın 27'sinde yok!

Sarı Kırmızılıların bu sezon çıktığı 40 resmi maçın 27'sinde takımını yalnız bırakan Ziyech, pazar akşamı oynanacak Beşiktaş derbisinde de sahada olmayacak.

Linderoth'u hatırlattı!

Taraftarda büyük hayal kırıklığına neden olan Ziyech, sakatlık performansıyla 2007-2008 sezonunda Galatasaray'a transfer olan İsveçli orta saha oyuncusu Tobias Linderoth'u aratmadı.

Taraftarın gündeminde Ziyech'in maaşı var!

Galatasaray kariyerini deyim yerindeyse yatarak geçiren Ziyech'e ödenen maaş Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekiyor. Ziyech, Galatasaray'dan bu sezon net 3.587.500 euro kazandı.