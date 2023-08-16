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Hakim Ziyech, Galatasaray için geliyor!

The Guardian, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Hakim Ziyech'in sağlık kontrolünden geçmek üzere Galatasaray için Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü.

Ziyech Chelsea'den ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Chelsea'de beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, bu yaz takımın başına getirilen teknik direktör Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almıyor. Faslı yıldızla yolların ayrılması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

Cimbom için geliyor

Galatasaray, Hakim Ziyech transferini bitirdi. Guardian'ın haberine göre; Chelsea'den ayrılacak Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

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