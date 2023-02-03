Hakemle ne konuşuldu? Mert Hakan açıkladı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Karşılaşma 1-1 sona ererken orta saha oyuncusunun 14. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilmişti.

Mert Hakan maçın ardından açıklamasında; "Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var." dedi.

Orta saha oyuncusu sözlerinin devamında; "Her şeyi geçtim. Miha'nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor. İlginç şeyler oluyor." açıklamasında bulundu.

Mert Hakan; "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." sözlerini sarf etti.