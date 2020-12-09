Hakan Taşıyan sevenlerinden dua istedi

Bir süredir organ yetmezliği rahatsızlığıyla savaşan Hakan Taşıyan bugün ameliyata alınacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, sağlığına kavuşmak için sevenlerinden dua istedi.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve organ yetmezliğinden dolayı tedavi gören arabeks müziğinin efsane ismi Hakan Taşıyan, bugün organ nakli için ameliyat olacak.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Taşıyan, "Sevgili gönül dostlarım. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata gireceğim. Dualarınızı eksik etmeyin yeniden görüşmek dileğiyle." dedi.

Şarkıcı için uygun organ bulunduktan sonra aranan B rh+ ile 0 rh+ kan da temin edildi.

SON HALİ HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerlemişti. Sanatçının son halini gören ünlü isimler ise yardım elini uzatmak için harekete geçmişti.