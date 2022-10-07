Hakan Karaahmet: Beşiktaş'ı yenebiliriz

Başkan Karaahmet yaptığı açıklamada, "Öncelikle ifade etmeliyim ki Giresunspor bu sezon tam anlamıyla beklediğimiz gibi olmasa da fena bir ortalamayla gitmiyor. Takımımızdan mennunuz, bu sezon oluşturmak istediğimiz genç bir takım kuralım, geleceğe yönelik daha sağlam temeller atalım dediğimiz bir takım modeli vardı. O nedenle şu anki gidişattan bir şikayetimiz yok, giderek daha iyi bir takım oluyoruz. Çok şükür şu anda ligin orta sıralarında, fena bir durumda değiliz. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda daha da yukarılara çıkacağız" diye konuştu.

"Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz"

Beşiktaş’ın dört büyük takımdan biri olduğunu ve saygı duyduklarını da ifade eden Başkan Karaahmet, “Bilindiği gibi bu hafta kendi evimizde dört büyüklerden biri olan Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Beşiktaş takımı büyük takımlarımızdan birisi olması hasebiyle saygı duyduğumuz bir kulübümüz. İnanıyorum ki gereken misafirperverliği Giresunlular gösterecektir. Beşiktaş’ı futbolcularından, taraftarına kadar en iyi şekilde şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Maç konusuna gelince tabii ki biz kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bu tür büyüklerle oynanılan maçların önemi ve motivasyonu daha farklı. Antrenmanlarda görüldüğü gibi arkadaşların motivasyonu en üst seviyede. Yenersek bizim için ekstra bir başarı olacak ve yenebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz ama maçı kazanan biz olmak istiyoruz. Umarım taraftar için de izlemesi zevkli olan güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.