Hakan Hatipoğlu'nun dedesi hayatını kaybetti

Acun llıcalı'nın yarışmalarında adını duyuran ve sonrasında TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Hakan Hatipoğlu'nun 93 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

"ANİ BİR ŞEKİLDE COVID-19'A YENİK DÜŞTÜ"

Yaşadığı büyük üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, "93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm" dedi.

TAZİYE YORUMLARI YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımına Hasan Yalnızoğlu, Uğurkan Erez, Berkan Karabulut, Yiğit Dikmen, Gurur Aydoğan ve Ersin Düzen gibi tanınmış kişilerden baş sağlığı yorumları yağdı.