Hakan Çalhanoğlu'dan Şampiyonlar Ligi final yorumu!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarınki finalde sahaya her şeylerini koyarak Inter ailesini mutlu etmek istediklerini belirtti.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Manchester City'nin bu maça çok hazır olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunu çok iyi analiz ettik. Umarım gol atarım ama daha önemli olanı kazanmamız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Tabii ki analizimizi yaptık ama onları oynatmamaya çalışacağız. Korkmayacağız. Onları zorlayacağız. Direnç göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık, domine ettik. Eminim yarın iyi bir final olacak." ifadelerini kullandı.

"İkimizin de kalbi Türk"

Hakan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu, "İlkay ağabeyle henüz konuşmadım. Onu yarın sahada göreceğim. Örnek aldığım bir futbolcu. İki Türk yarın sahada olacak. Birimiz Almanya, birimiz Türk Milli Takımı'nda oynuyoruz. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." şeklinde yanıtladı.

Yarınki finali İstanbul'da oynamanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu aktaran milli futbolcu, bu maçın keyfini çıkarmak istediğini söyledi.

"Çocukluğumdan beri istiyorum"

Hakan, Barcelona'yı yendikten sonra takıma bir özgüven geldiğini dile getirerek, "Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Burada olmak ayrı bir gurur. Her zaman yaptığım gibi keyfini çıkaracağım. Dün gece kafamı yastığı koyduğumda kupayı kaldırmayı düşündüm. Bunu çocukluğumdan beri istiyorum. İnşallah nasip olur." dedi.