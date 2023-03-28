Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, kontratı 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

2027 yılına kadar Inter'de

Haberde, milli futbolcu ile uzun bir süredir görüşmelerini sürdüren İtalyan devinini 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla kısa süre içerisinde 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

1 Temmuz 2021 tarihinde Milan'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Çalhanoğlu, çıktığı 82 karşılaşmada 11 gol ve 19 asist kaydetti.