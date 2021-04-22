Hakan Altun yoğun bakıma kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. Altun, zamanla sahnelerin aranılan isimlerinden biri oldu.