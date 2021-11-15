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Haiti'deki suikastle ilgili aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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