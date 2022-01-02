Haiti'de başbakana suikast girişimi

Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında suikast girişimine uğradığı, çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, birkaç kişinin daha yaralandığı belirtildi.

VTV televizyonunun haberinde, “Gonaives şehrinin kilisesinde çıkan silahlı çatışmada, en az 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Haiti Başbakanı zarar görmedi” ifadesine yer verildi.

Saldırı, ulusal bağımsızlığın 218. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören sırasında meydana geldi.

Yerel medyanın aktardığına göre, daha önce Gonaives’te faaliyet gösteren silahlı çete, Başbakan’a şehre gelmeme yönünde uyarıda bulunmuştu.

Suikast girişiminin ardından, bağımsızlık kutlamalarıyla ilgili planlanan diğer etkinlikler iptal edildi.

Haiti, 1 Ocak 1804 tarihinde Fransa’dan bağımsızlık ilan etmişti.