Hain terörist olay yerinden kaçarken işte böyle görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası bombayı bırakan hain teröristin kaçma anı güvenlik kamerasına takıldı.
İstiklal Caddesi'ndeki bombayı kadın bir teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.
Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
🔹Hain terörist olay yerinden kaçarken işte böyle görüntülendi. pic.twitter.com/8o4EkURmCW— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 14, 2022
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