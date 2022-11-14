AjansHaber.com.tr Gündem Hain terörist olay yerinden kaçarken görüntülendi

Hain terörist olay yerinden kaçarken işte böyle görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası bombayı bırakan hain teröristin kaçma anı güvenlik kamerasına takıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombayı kadın bir teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tarihi eserler Türkiye'ye iade edildi
Öldürülen 5 Afganın nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Hablemitoğlu soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı!
İstiklal Caddesi'nde patlama! 6 ölü, 81 yaralı!
Kasım ayı indirimlerini dansöz ile kutladılar!
Bakan Soylu, saldırıda ABD'yi işaret etti
Gözler 18.57'de!