Hafter'e bağlı silahlı konvoyda ateşkesi bozacak hareketlilik
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu. Yaşanan hareketliliğin imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu dile getirildi.
Libya ordusu tarafından yapılan açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, 3 cephane yüklü tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu ifade edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında anlaşma imzalanmıştı.
Hareketliliğin ateşkesi bozucu ve imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.
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