Hafter'e bağlı silahlı konvoyda ateşkesi bozacak hareketlilik

Libya ordusu tarafından yapılan açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, 3 cephane yüklü tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu ifade edildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında anlaşma imzalanmıştı.

Hareketliliğin ateşkesi bozucu ve imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.