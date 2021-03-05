Haftanın hakemleri açıklandı! İki isme maç yok...
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş - Denizlispor maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Sivasspor maçını Ali Şansalan, Trabzonspor - Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa, Konyaspor - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da Hatayspor - Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak.
Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler ile aynı karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
Bu hafta maç yönetecek hakemlerin listesi...
Yarın:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
8 Mart Pazartesi:
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
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