Haftanın hakemleri açıklandı! İki isme maç yok...

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş - Denizlispor maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Sivasspor maçını Ali Şansalan, Trabzonspor - Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa, Konyaspor - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da Hatayspor - Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak.

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler ile aynı karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

Bu hafta maç yönetecek hakemlerin listesi...

Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük