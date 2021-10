Haftanın filmleri (15 Ekim 2021)

Son Düello

Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck ve Clare Dunne'nin oynadığı "Son Düello" izleyici ile buluşacak.

Dram türündeki filmin senaryosunu Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist Ben Affleck, Matt Damon ve Nicole Holofcener birlikte kaleme aldı.

ABD yapımı film, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının gücünü ve cesaretini anlatıyor.

Venom: Zehirli Öfke 2

Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın başrollerinde oynadığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Tom Hardy'nin canlandırdığı gazeteci Eddie Brock'un Venom ile ilişkisini sürdürdüğü devam filmi, ilk filmin jenerik sonrası sahnesinde görülen Woody Harrelson'ın canlandırdığı Cletus Kasady ile Naomie Harris'in hayat verdiği Shriek'in Venom ile mücadelesini odağına alıyor.

Andy Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu İngiliz senarist, oyuncu ve televizyon yapımcısı Kelly Marcel imzası taşıyor.

Cadılar Bayramı Öldürür

David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor.

Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.

Fate

Kazuto Arai'nın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Fate" gezgin şövalye Bedivere'nin maceralarını anlatıyor.

Ceberruh

Ceberruh, bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Kamp tutkunu olan 5 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı filmde, her şey yolunda giderken kendilerini kimin gerçek kimin dost kimin düşman olduklarını bilmedikleri olaylar içerisinde buluyorlar. 5 arkadaş fırsat buldukları her anda, daha önce görmedikleri bir yeri görmek için tatil planı yaparlar. Bu seferki tatil yerleri ise diğerlerinden oldukça farklıdır. Çünkü bu seferki kamp yerinde bir sene önce farklı bir grup vahşice katledilmiştir. Katledilen ekipten sadece bir kişi hayatta kalmıştır, o da akıl hastanesinde yaşamını sürdürmektedir. Kan donduran bu olay beş arkadaşı ürpertse de, yaşananlar sadece kötü bir olay olduğu için tatillerine devam etmekten çekinmeyeceklerdir. Tam da bu sırada bilinmeyen bir yabancı gruba dahil olur. Peki her şey güzel mi gidecektir? Yoksa gençler cehennemi mi yaşayacaklar?

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

İkili bu sefer mafya karmaşasına sülalelerini de karıştırıyor! ALTAN ve isim benzerliğiyle mevzuya tesadüfen dahil olan Gürkan, eski Gürkan’ı aratmayarak bela üstüne bela çekmeye devam ediyorlar. Serinin üçüncü filminde Bilal Baba’ya verdikleri zararı tazmin etme zorunda bırakılan ikili; bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kapan’ın kucağına düşer. Ali Kapan ezberlerin dışına çıkmış işkence yöntemleri ile Şeytan’ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salmıştır. Altan ve Gürkan kendilerinden yine beklenildiği gibi olaylardan sıyrılalım derken, uçkur belasına daha da berbat bir durumun içine batacak ve Ali Kapan’a da hayatları pahasına borçlanacaktır. Seriye Gürkan’ın aşiret reisi dayısı Ferruh olarak katılan Şafak Sezer ise gereğinden fazla yükselerek yeğenlerini kurtarmaya çalışacak; lakin işler yine hesaplandığı gibi gitmeyecektir.

Fanteziler

David Foenkinos ile Stephane Foenkinos'un birlikte yönettiği, Denis Podalydes, Suzanne Clement, Mathys Barbedette ve Pauline Clement'in oynadığı Fransız yapımı "Fanteziler" komedi severlerle buluşacak.