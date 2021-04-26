Haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Listenin başında İstanbul geliyor

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854 bin 75, Ankara'da 567 bin 88, İzmir'de 335 bin 09 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

"Bu fedakarlığın sonu bayram olsun"

Bakan Koca, paylaşımında, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun" dedi.