Haftalık vaka haritası güncellendi
8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
İstanbul zirvede
8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il:
Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.
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