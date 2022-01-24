Haftalık vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

İstanbul zirvede

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il:

Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.