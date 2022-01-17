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Haftalık vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 01-07 Ocak' kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:

Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

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