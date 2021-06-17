Haftalık vaka haritası açıklandı: Kars ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarına yer vererek, vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti.

"Aşı ile bağışıklık kazanacağız"

Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin tablo da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi.

Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi.

En çok vaka Kars'ta görüldü

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat oldu.

Her 100 bin kişide en az vaka Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.