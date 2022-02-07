Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30 İzmir'de 961,57 oldu.

Kırklareli, 1214,42 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Onu, 1042,28 ile Kocaeli, 1020,01 ile Tekirdağ, 1003,30 ile Ankara izledi.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

"Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa."

Her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü il 60,90 ile yine Van oldu. Van'ı Adıyaman ve Şanlıurfa takip etti.