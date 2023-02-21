Haftada 4 gün çalışma deneyi: İşveren de işçi de memnun!

Birleşik Krallık'ta haftalık iş günü sayısını 4'e düşürmeye ilişkin yapılan deneylerin en büyüğü gerçekleştiriliyor.

Bankalardan restoranlara kadar 61 farklı işletmede çalışan 2 bin 900 işçiye artı olarak bir gün ücretli izin verildi.

6 ay süren deneyde, personel değişim oranı ve işe gelmemede büyük düşüş gözlemlenirken, verimliliğin büyük oranda aynı kaldığı aktarıldı.

Şirketlerin yüzde 90'ından fazlası deneyi sürdüreceğini belirtti.

Deneye katılan şirketlerden 18'i kalıcı olarak haftalık iş günü sayısını 4'e düşüreceğini açıkladı.

Boston College'den ekonomist ve sosyolog Juliet Schor ve ekibi, Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve 4 gün çalışma konusuna kâr amacı gütmeden odaklanan 4 Day Week Global adlı Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşuyla birlikte bu deneyi gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, çalışanların çoğunun daha yoğun çalışması gerekmediğini vurguladı.

Toplantıları daha kısa tutmak gibi bazı çözümlerle herkese daha fazla zaman sunulduğu belirtildi.

Verimlilik için 0'dan 10'a kadar bir sayı vermesi gereken işverenler, 6 aylık verimlilik ve performans ortalamasını 7,5 olarak ölçtü.

İşçiler, sağlıklarının düzeldiğini ifade etti



İşçi tarafındaysa çalışanların yarısı pek önemli bir değişim olmadığını belirtirken yüzde 39'u stres seviyesinde azalma bildirdi. Yüzde 50'ye yakını akıl sağlığının, yüzde 37'si de vücut sağlığının düzeldiğini ifade etti.