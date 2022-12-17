Hadise’nin eski kayınpederinin ünlü baklava zinciri iflas etti!

Hadise’nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının ortak olduğu baklava zinciri Hacı Sayid iflas etti. Hadise'nin boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in de Hacı Sayid baklavalarından yüzde 25 hissesi bulunuyordu.

İnternethaber’de yer alan habere göre, Türkiye'nin en eski ve ünlü baklava zincirlerinden Hacı Sayid baklava markası battı. Hacı Sayid baklavaları, bir süre önce içine düştüğü mali problemler nedeniyle konkordato istemişti.

Baklava zincirinin sahibi Hadise'nin eski kayınpederi

Türkiye'nin en bilindik markalarından biri olan Hacı Sayid'in sahibi şarkıcı Hadise'nin eski kayınpederi Burhan Dinçerler ile kardeşi Mehmet Dinçerler'di. Hadise, Burhan Dinçerler'in oğlu Mehmet Dinçerler ile 5 aylık bir evlilik süreci yaşamıştı.

Şirketin içi boşaltıldı

İflas duruşmasında hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol iddialı açıklamalarda bulundu. Hacı Sayid baklava şirketinin içinin boşaltıldığını söyleyen Şenol'un açıklamaları şöyle;

"Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik."